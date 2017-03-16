Frecuencias verano 2017
- Frecuencias desde el 26 de marzo de 2017 hasta el 29 de octubre de 2017
Radio Exterior de España emite su programación desde las 18 hasta las 22 horas, Tiempo Universal Coordinado, de lunes a viernes. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:
- África y Atlántico sur, 15.390 Khz., banda de 19 metros.
- América del sur, 17.715 Khz, banda de 16 metros.
- América del norte, 17.855 Khz, banda de 16 metros.
- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 15.520 Khz, banda de 19 metros.
Y los sábados y domingos:
- África y Atlántico sur, 21.620 Khz, banda de 13 metros (de 14 a 18 horas), y 15.390 Khz., banda de 19 metros (de 18 a 22 horas).
- América del sur, 17.715 Khz, banda de 16 metros (de 14 a 22 horas).
- América del norte, 17.855 Khz, banda de 16 metros (de 14 a 22 horas).
- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 15.520 Khz, banda de 19 metros (de 14 a 22 horas).
Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente. Estos son los satélites:
- Ses Astra 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.
- Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.
- Asiasat 5: frecuencia 4.000 Mhz. Polarización horizontal.
- Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular.
- Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.
Radio Exterior de España se escucha en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.
Existen además aplicaciones para teléfonos y tabletas.