17 nuevos nombres y cartel por días para el BBK Live

17 nuevos nombres se suman a la próxima edición del BBK Live que ya ha anunciado su distribución por días en un cartel al que le queda muy poco cerrarse.

El directo catártico de Spoon llegará a Kobetamendi para hacer sonar su último disco 'Hot Thoughts'. Otros enérgicos rockeros recién añadidos son Cage the Elephant, Circa Waves, The Orwells, The Lemon Twigs y The Amazons.

Los sonidos electrónicos se cubrirán con las propuestas del conjunto electrónico Austra, que presentarán en Bilbao su debut, 'Future Politics'; la de una de las bandas más longevas y relevantes de estos menesteres, los islandeses Gus Gus; y la conexión con el house y el dubstep de Jessy Lanza. Otra artista femenina ensalzada por la prensa internacional e incorporación destacada es Carla Morrison.

Desde el panorama nacional se suman al cartel el siempre solvente Xoel López, los místicos Anímic, los garageros Kokoshca, los ruidosos Los Bengala, el power-pop fresco de Naranja, la inmediatez de Biznaga y unos que juegan en casa, Vulk.

A la fiesta se suman cinco DJs de lujo para las altas horas de la noche: Marc Dorian DJ set, Dani Less DJ b2b Dark DJ, David Van Bylen DJ y JotaPop Dj.

A continuación puedes consultar el cartel por días del BBK Live que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi (Bilbao).