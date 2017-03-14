Conxita Casanovas, de RNE, Premi a la Dedicació al Cinema de l'Associació Gent de Cinema
- El guardó reconeix la seva llarga trajectòria professional vinculada al cinema
- Casanovas és directora i presentadora del programa 'Va de cine' de Ràdio 4, amb 34 anys en antena
- El lliurament es va fer divendres 10 de març a Barcelona
La periodista de RNE Conxita Casanovas ha estat guardonada amb el Premi a la Dedicació al Cinema, amb el qual l'Associació Gent de Cinema reconeix la seva llarga trajectòria professional i la seva fidelitat al món del cinema. Directora i presentadora del programa 'Va de cine', a Ràdio 4 és un referent del sector amb 34 anys en antena, Casanovas ha cobert com a crítica de cinema de RNE els festivals més importants del món.
Cada setmana Conxita Casanovas es posa al capdavant de 'Va de cine' (diumenges a les 14:00 hores a Ràdio 4, i dissabtes a les 11:35 a Ràdio 5). El programa és també el portaveu dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de RNE, un dels guardons més veterans d'Espanya, que aquest any celebrarà la seva 61a edició.
Com enviada especial de RNE, Conxita Casanovas ha recorregut els festivals més importants del món: Cannes, Berlín, Venècia i Sant Sebastià; i ha cobert des de Los Angeles l'entrega dels Oscars de Hollywood.
Conxita Casanovas té, entre altres reconeixements, el premi Alfonso Sánchez que li va atorgar l'Acadèmia de Cinema el 2013 per la seva tasca de divulgació i promoció del cinema espanyol.