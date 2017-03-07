Sónar 2017 suma 60 confirmaciones y añade un noveno escenario

Sónar 2017 anuncia hoy más de 60 nuevos shows que se incorporan a su cartel. Destaca Thundercat presentando su último y alabado álbum, “Drunk”; el legendario músico francés Cerrone; el inglés Sohn, maestro del pop electrónico de tonos nocturnos; Andy Stott, uno de los más respetados productores de la escena internacional; y las propuestas de Joe Goddard, Dellafuente + Maka, Matmos, Elysia Crampton y C.Tangana.

Y además tres mujeres que están transformando varios de los géneros más representativos de la música negra: DAWN;Jlin, partiendo del footwork para llegar a la abstracción; y la carismática Princess Nokia, nueva figura del hip hop y el trap neoyorquino.

Las novedades llegan también en los escenarios porque Sónar estrenará este año SonarXS, su noveno escenario, ubicado en Sónar de Día, para disfrutar de forma muy cercana los sonidos más frescos, irreverentes o extremos de la electrónica que se hace en las calles: reggaeton digital, collage ruidista, dancehall y las nuevas mutaciones del trap. Destacan Kiddy Smile, Total Freedom, Bad Gyal, Deena Abdelwahed o DJ Florentino.