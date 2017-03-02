Suena Guernica: Radio 3 celebra los 80 años de la obra maestra de Picasso

Este año se cumple el 80 aniversario del Guernica, la obra de Pablo Picasso convertida en un referente mundial del arte contemporáneo. También este año se celebran los 25 años de su llegada al Museo Reina Sofía.

Por eso el museo organiza a partir del 4 de abril Piedad y terror en Picasso: el camino a Guernica, una gran exposición que reunirá cerca de 150 obras maestras del artista, procedentes de los fondos de su colección y de más de 30 instituciones de todo el mundo (entre ellas, la Tate de Londres, el MoMa de Nueva York o el Pompidou de París).

Este será el gran evento cultural global del año y en Radio 3 queremos participar uniendo creatividad joven y música a esta conmemoración.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Suena Guernica con Manuel Borja-Villel - (13/02/2017) Escuchar audio

¿Qué es Suena Guernica? En un espacio icónico para la cultura, frente al Guernica, vamos a grabar doce actuaciones exclusivas que se convertirán en contenidos audiovisuales de Radio 3 Extra. Museo Reina Sofíarne Las grabaciones serán los martes por la tarde (arrancando el 14 de febrero), con el museo dedicado solo a esta actividad, e incluirán a Vetusta Morla, Estrella Morente, Albert Pla, Jorge Drexler, Belako, Amaral, Rayden, Rosalía & Refree, Cristina Rosenvinge, Marlango, Niño de Elche e Iván Ferreiro. Y queremos invitar a los oyentes de Radio 3 a esta experiencia única.

Forma parte de Suena Guernica Tenemos 10 invitaciones individuales e intransferibles para cada actuación. En total hay 12 artistas, por lo que daremos 120 invitaciones. Para participar debes escribir un e-mail a suenaguernica@rtve.es incluyendo tu nombre completo, DNI, teléfono de contacto y dirección de e-mail. Indica en el asunto el artista al que quieres ver y en el contenido del mensaje, además de tus datos, cuéntanos qué representa para ti el cuadro. Las respuestas más originales serán premiadas con una invitación a la grabación de Suena Guernica. Solo los ganadores recibirán una contestación por email, imprescindible para acceder al museo. Cada persona podrá recibir una única invitación para una sola actuación. El plazo para participar ya está abierto y termina a las 12.00h del mediodía del jueves anterior a cada grabación. ¡Escríbenos!