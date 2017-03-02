Sesión doble en el 15º aniversario de La Radio Encendida.

Que levante la mano el que estaba esperando este momento. La gran fiesta de la música ya tiene fecha así que ya podemos decir alto y claro que ¡vuelve La Radio Encendida! Pero coge aire porque hay más que una fecha, de hecho, hay DOS. Este año La Radio Encendida será doble.

Para celebrar el 15º aniversario del festival indoor que organiza Radio 3 y La Casa Encendida de Madrid, La Radio Encendida crece y tendrá lugar en dos jornadas. Apunta: 11 y 12 de marzo. La jornada del sábado empezará a las 16.00 y cerrará a las 23.00; y el domingo, los conciertos matutinos volverán con el mediodía, y la música estará sonando de nuevo hasta las 23.00.

La Radio Encendida La Radio Encendida 2016 - Vídeo resumen - 15/03/16 rtve play

En total, 18 horas de música con 36 artistas y bandas de los que hemos hablado mucho en 2016 y van a seguir dando que hablar en 2017.

El cartel Lo que está pasando en la música, lo que es noticia, tiene su hueco en La Radio Encendida. Siempre destacada por reunir a lo mejor del panorama musical nacional, apunta las propuestas de esta edición especial 15º aniversario. En el fin de semana del 11 y 12 de marzo podremos catar los directos de Amaral, Baywaves, Cala Vento, Captains, Club del Río, Coque Malla, Cora Novoa, Corizonas, Delafé, Dinero, El Drogas, El Meister, Enric Montefusco, Iván Ferreiro, Joe Crepúsculo, Kuve, Las Odio, Le Parody, León Benavente, Lori Meyers, Los Punsetes, Los Vinagres, Maga, Miguel Campello, New Day, Nudozurdo, Nunatak, Núria Graham, Papaya, Polock, Rayden, Rulo y La Contrabanda, Shinova, Sidonie, Tomasito y Viva Suecia.

Los horarios para las dos jornadas Horarios de La Radio Encendida 2017rne Este año la música en La Casa Encendida irá mucho más allá de los dos escenarios clásicos (Patio y Auditorio). Un año más podrás bailar con las sesiones que los presentadores de Radio 3 pincharán en el espacio de dj's. Y atento al resto de espacios de La Casa Encendida porque te quedan muchas y sonoras sorpresas por descubrir. Un año más podrás bailar con las sesiones que los presentadores de Radio 3 pincharán en el espacio de dj's.rne Recuerda que podrás acceder a estas sesiones de forma gratuita y sin necesidad de invitación.