Sesión doble en el 15º aniversario de La Radio Encendida.
- Vuelve la gran fiesta de la música, vuelve La Radio Encendida
- Es el 15º aniversario de este festival indoor que organiza Radio 3 y La Casa Encendida de Madrid
- Esta edición llega con muchas novedades, la principal: ¡será doble!
- Os esperamos el sábado 11 y el domingo 12 de marzo en La Casa Encendida de Madrid.
Que levante la mano el que estaba esperando este momento. La gran fiesta de la música ya tiene fecha así que ya podemos decir alto y claro que ¡vuelve La Radio Encendida! Pero coge aire porque hay más que una fecha, de hecho, hay DOS. Este año La Radio Encendida será doble.
Para celebrar el 15º aniversario del festival indoor que organiza Radio 3 y La Casa Encendida de Madrid, La Radio Encendida crece y tendrá lugar en dos jornadas. Apunta: 11 y 12 de marzo. La jornada del sábado empezará a las 16.00 y cerrará a las 23.00; y el domingo, los conciertos matutinos volverán con el mediodía, y la música estará sonando de nuevo hasta las 23.00.
En total, 18 horas de música con 36 artistas y bandas de los que hemos hablado mucho en 2016 y van a seguir dando que hablar en 2017.
El cartel
Lo que está pasando en la música, lo que es noticia, tiene su hueco en La Radio Encendida. Siempre destacada por reunir a lo mejor del panorama musical nacional, apunta las propuestas de esta edición especial 15º aniversario.
En el fin de semana del 11 y 12 de marzo podremos catar los directos de Amaral, Baywaves, Cala Vento, Captains, Club del Río, Coque Malla, Cora Novoa, Corizonas, Delafé, Dinero, El Drogas, El Meister, Enric Montefusco, Iván Ferreiro, Joe Crepúsculo, Kuve, Las Odio, Le Parody, León Benavente, Lori Meyers, Los Punsetes, Los Vinagres, Maga, Miguel Campello, New Day, Nudozurdo, Nunatak, Núria Graham, Papaya, Polock, Rayden, Rulo y La Contrabanda, Shinova, Sidonie, Tomasito y Viva Suecia.
Los horarios para las dos jornadas
Este año la música en La Casa Encendida irá mucho más allá de los dos escenarios clásicos (Patio y Auditorio). Un año más podrás bailar con las sesiones que los presentadores de Radio 3 pincharán en el espacio de dj's. Y atento al resto de espacios de La Casa Encendida porque te quedan muchas y sonoras sorpresas por descubrir.
Recuerda que podrás acceder a estas sesiones de forma gratuita y sin necesidad de invitación.
Cómo conseguir tus invitaciones
Que todo el mundo pueda disfrutar de esta gran fiesta de la música es el objetivo que nos marcamos cada año en Radio 3 junto a La Casa Encendida. Por eso el acceso a los conciertos se realizará por bloques y mediante invitaciones.
Dos horas antes del comienzo de cada bloque de conciertos podrás recoger las invitaciones para acceder a esas actuaciones. Las invitaciones se repartirán en la entrada al edificio de La Casa Encendida por la C/ Amparo. Las invitaciones se entregarán de forma individual. Recuerda que el aforo de La Casa es limitado.
Para todos los que no podáis acercaros hasta La Casa Encendida, la gran fiesta de La Radio Encendida se emitirá en directo en Radio 3 tanto en nuestra emisión en FM como online a través de nuestra página web en rtve.es/radio3, donde podrás también verlo en streaming de vídeo.