'El bosque habitado', Premi Ones Mediterrània

El bosque habitado, de Radio 3, recibe el Premi Ones Mediterrània, en su edición XXIII, al Reconocimiento , Difusión y Sensibilización “por divulgar la importancia de proteger y cuidar nuestros bosques, plantas y árboles durante más de trescientos programas, por demostrar que todavía se puede hacer un periodismo comprometido con el medio ambiente, y por ayudar a construir consciencia socioecológica a través de la palabra”.

Según Madre Terra Fundació Mediterrània, organizadora de los Premis Ones, El bosque habitado es hoy en día muy necesario, teniendo en cuenta que en la programación televisiva y radiofónica de España escasean los programas que se dedican a divulgar la importancia de respetar nuestro medio ambiente, y muy especialmente de los bosques y la flora, que suelen ser los grandes olvidados.

Se le otorga un Premi Ones por divulgar la importancia de proteger y cuidar nuestros bosques, plantas y árboles. El bosque habitado está dirigido y presentado por la periodista María José Parejo Blanco y se emite en Radio 3 todos los domingos a las 11 de la mañana desde septiembre de 2012.

Plumed y María José Parejo, "arriba las ramas"rne

Se trata de una innovadora propuesta de defensa de la naturaleza, donde se busca sensibilizar a través de la divulgación científica, antropológica y literaria. Naturaleza y Literatura, con especial atención en el mundo vegetal (bosques, plantas, árboles, etc.) y la intervención humana.

Y es que, como reza el lema del programa, “mientras no aprendamos a leer en los árboles, seguiremos leyendo en los libros”.