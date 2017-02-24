Radio 3: Lo mejor de la semana del 20 al 26 de febrero

Un año más Radio 3 ha llebado su presencia hasta ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, que en 2017 celebra su 36ª edición, del 22 al 26 de febrero.

Siglo 21 ha emitido desde el propio IFEMA en directo el día de apertura oficial de ARCO.

Siglo 21 Siglo 21 - Arco 2017 - 22/02/17 rne audio

Además, Atmósfera y Fluido Rosa realizarán programas especiales dedicados a cuanto ocurra dentro de la feria. También Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría, ha ofrecido cobertura del evento.

Por su parte, Radio 3 Extra te ha ofrecido contenidos exclusivos con las principales obras y galerías de ARCO.

Zona Extra Radio 3 en ARCO 2017 rtve play

7 Notas, 7 Colores, Joe Crepúsculo, Nueva Vulcano, Bad Gyal, Bejo, son algunos de los protagonistas de la 3º edición del Festival Cara B que este pasado fin de semana se celebró en la Fábrica Fabra i Coats de Barcelona. Esta semana te hemos ofrecido un resumen en nuestro especial Festival Cara B.

Festivales Festival Cara B. Música independiente - 18/02/17 rne audio

Norman Blake, uno de los tres compositores de Teenage Fanclub, visitó Disco grande antes del concierto de la mítica banda escocesa en La Riviera de Madrid.

Disco grande Disco Grande - La parte m��s radiante de la tarde con Teenage Fanclub - 23/02/17 rne audio

Charlaron sobre su vida en Canadá, de sus anteriores visitas a España para tocar (con Posies, Nirvana...), de la cantera de músicos de Glasgow y de su actual gira que arrancó en París el día 6 y que dará el salto a Japón y Australia en unos días.