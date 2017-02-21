ARCO 2017 en Radio 3

Un año más Radio 3 llevará su presencia hasta ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, que es uno de los eventos culturales y artísticos más importantes del curso y que en 2017 celebrará su 36ª edición, del 22 al 26 de febrero.

Siglo 21 emitirá desde el propio IFEMA en directo el día de apertura oficial de ARCO. Además, Atmósfera y Fluido Rosa realizarán programas especiales dedicados a cuanto ocurra dentro de la feria. También Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría, ofrecerá cobertura del evento.

Por su parte, Radio 3 Extra ofrecerá contenidos exclusivos con las principales obras y galerías de ARCO. Cada día un nuevo vídeoo con las imágenes más transgresoras del acontecimiento.