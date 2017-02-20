El fin de gira de 'Copacabana' de IZAL, en directo en Radio 3
- IZAL cierran la gira de 'Copacabana' con un gran concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid
- Síguelo en directo este sábado 25 de febrero a partir de las 22.00
No han pasado ni siete años desde que Mikel Izal aparecía en la portada de un disco caminando por un campo de trigo con ropa de haber trasnochado después de una boda.
Siete años de resultados positivos, una cuesta que la banda ha subido con la inteligencia del ciclista que sabe que tiene que dosificarse en un momento y demarrar en otros.
Este sábado llegan a una meta volante: el fin de gira en el Wizink Center (Palacio de los Deportes) de Madrid. Todo agotado. Pero Radio3 siempre tiene una entrada para ti.
Después de emitir a IZAL en festivales, el concierto de La Riviera y su primer Palacio de los Deportes adaptado para una convocatoria menor, Radio 3 te abre las puertas para que puedas escuchar a Mikel, Gato, Alberto, Iván y Alejandro derrochando los últimos acordes de la gira Copacabana.
Un adiós en busca de oxígeno creativo que desencadena una fiesta final. La que podrás escuchar este sábado en directo a partir de las 22.00 en Radio3.