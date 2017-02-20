El fin de gira de 'Copacabana' de IZAL, en directo en Radio 3

No han pasado ni siete años desde que Mikel Izal aparecía en la portada de un disco caminando por un campo de trigo con ropa de haber trasnochado después de una boda.

Siete años de resultados positivos, una cuesta que la banda ha subido con la inteligencia del ciclista que sabe que tiene que dosificarse en un momento y demarrar en otros.

Especiales Radio 3 Especial Izal - Izal nos presentan 'Copacabana' - 16/09/15 rne audio

Este sábado llegan a una meta volante: el fin de gira en el Wizink Center (Palacio de los Deportes) de Madrid. Todo agotado. Pero Radio3 siempre tiene una entrada para ti.

Después de emitir a IZAL en festivales, el concierto de La Riviera y su primer Palacio de los Deportes adaptado para una convocatoria menor, Radio 3 te abre las puertas para que puedas escuchar a Mikel, Gato, Alberto, Iván y Alejandro derrochando los últimos acordes de la gira Copacabana.

Especiales Radio 3 Izal en concierto desde el Palacio de los Deportes de Madrid rtve play

Un adiós en busca de oxígeno creativo que desencadena una fiesta final. La que podrás escuchar este sábado en directo a partir de las 22.00 en Radio3.