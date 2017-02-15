Lleno absoluto en el cuarto aniversario de Radio 3 Extra

Ya es una tradición (de la que nos alegramos) que las fiestas de aniversario de Radio 3 Extra sean un lleno absoluto desde primera hora. No nos sorprende si para abrir boca tienes a Eme DJ y le siguen sobre el escenario La Bohéme, Ten Bears, Gata Cattana, The Parrots, Rufus T. Firefly, Carlos Sadness, Ángel Stanich y Miss Caffeina.

Especiales Radio 3 4ª Fiesta Radio 3 Extra - Eme Dj - 16/02/17 rne audio

Eso es lo que ha pasado en la noche de este miércoles 15 de febrero en la cuarta fiesta de Radio 3 Extra. Cuatro horas de celebración, desde las 19.00 y hasta las 23.00 horas, que has podido seguir en directo en Radio 3 y a través de videostreaming desde la portada de nuestra web en rtve.es/radio3.

Especiales Radio 3 4ª Fiesta Radio 3 Extra - La Bohème - 16/02/17 rne audio

Take me higher, Eme Dj Normalmente las sesiones de Dj se dejan para el final, cuando la fiesta está en lo más alto. Pero, ¿por qué no empezar la fiesta en lo más alto? Eso es lo que hemos pensado al abrir con Eme Dj presentando su último EP, 'Take me higher', y poniéndonos a todos a bailar como si fueran las 7 de la mañana y no de la tarde. Especiales Radio 3 4ª Fiesta Radio 3 Extra - Gata Cattana - 16/02/17 rne audio Como la filosofía de Radio 3 Extra, joven e innovadora, son las bandas que han tomado el relevo en el escenario del Teatro Barceló a Eme Dj. La Bohème, Ten Bears, Gata Cattana y The Parrots son lo más nuevo de nuestra escena. Lo último en hip hop, trap, electrónica y garage ha sonado en la cuarta fiesta de Radio 3 Extra. Especiales Radio 3 4ª Fiesta Radio 3 Extra - The Parrots - 16/02/17 rne audio