Lleno absoluto en el cuarto aniversario de Radio 3 Extra
- La plataforma de contenido multimedia Radio 3 Extra celebra cuatro años de innovación con una fiesta en el Teatro Barceló de Madrid.
- De Eme Dj a Miss Caffeina, estreno y cierre por todo lo alto de una fiesta para repetir
- Con Carlos Sadness, Ángel Stanich, Rufus T. Firefly, Eme DJ, Gata Cattana, La Bohéme y The Parrots en directo
Ya es una tradición (de la que nos alegramos) que las fiestas de aniversario de Radio 3 Extra sean un lleno absoluto desde primera hora. No nos sorprende si para abrir boca tienes a Eme DJ y le siguen sobre el escenario La Bohéme, Ten Bears, Gata Cattana, The Parrots, Rufus T. Firefly, Carlos Sadness, Ángel Stanich y Miss Caffeina.
Eso es lo que ha pasado en la noche de este miércoles 15 de febrero en la cuarta fiesta de Radio 3 Extra. Cuatro horas de celebración, desde las 19.00 y hasta las 23.00 horas, que has podido seguir en directo en Radio 3 y a través de videostreaming desde la portada de nuestra web en rtve.es/radio3.
Take me higher, Eme Dj
Normalmente las sesiones de Dj se dejan para el final, cuando la fiesta está en lo más alto. Pero, ¿por qué no empezar la fiesta en lo más alto? Eso es lo que hemos pensado al abrir con Eme Dj presentando su último EP, 'Take me higher', y poniéndonos a todos a bailar como si fueran las 7 de la mañana y no de la tarde.
Como la filosofía de Radio 3 Extra, joven e innovadora, son las bandas que han tomado el relevo en el escenario del Teatro Barceló a Eme Dj. La Bohème, Ten Bears, Gata Cattana y The Parrots son lo más nuevo de nuestra escena. Lo último en hip hop, trap, electrónica y garage ha sonado en la cuarta fiesta de Radio 3 Extra.
Conexión Madrid - Detroit
Los guitarrazos de The Parrots han dado paso a los platos fuertes de la noche. Como la presentación en directo de 'Magnolia', el nuevo disco de Rufus T. Firefly que como ya sabíamos que sonaría bien, además le han añadido aroma.
Solos ante sel peligro han llegado dos perfiles de misma propuesta solista. Carlos Sadness, el hombre 2.0 que ha ido creciendo musicalmente conforme cambiaban las redes sociales, y el misterioso ermitaño, Ángel Stanich. Con uno hemos creído viajar a Honolulu, con el otro a la América profunda.
En EE.UU nos hemos quedado para visitar el 'Detroit' de Miss Caffeina. Ellos han puesto el cierre de lujo, por todo lo alto, reventando de baile la cuarta fiesta de Radio 3 Extra.
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El año que viene repetimos y te necesitamos para cumplir con la tradición: volver a llenar nuestra fiesta y dejar un aniversario para el recuerdo.