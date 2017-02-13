Linda Guilala estrenan el videoclip de "Abstinencia"

Linda Guilala estrenan videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Abstinencia", una de las canciones de Psiconáutica, disco que publicaron en 2016 con Elefant Records.

En el tema el grupo contó con la colaboración de Marco Maril (Apenino) en el programación del bajo. Para el videoclip, Javi Camino (Magnetova) se ha encargado de dirigir una pieza audiovisual gélida y abstracta, grabada en una iglesias y llena de símbolos católicos.

Así es "Abstinencia", videoclip que estrenamos en un 2017 que promete para Linda Guilala: tienen por delante una gira por Reino Unido y tocar en festivales como Madrid Es Ruido, Renofest, Minifestival o Microsonidos.