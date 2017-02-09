Smile vuelven a arrancarnos una sonrisa con "When the lights change"

Cuando vas en el coche y escuchas una canción que te emociona es casi imposible no ponerte a cantar y bailar de inmediato. Ese momento es precisamente el que queríamos reflejar en este videoclip. Para grabarlo hemos instalado la cámara dentro de cada vehículo y hemos pedido a los participantes que se dieran una vuelta escuchando la canción y que se dejaran llevar. Este videoclip es el resultado de la reacción que ha generado "When The Lights Change".

Así describe John Franks, cantante de Smile, su nuevo vídeo. Una vez más, la banda de Getxo provoca una descarga de alegría con su nuevo single, "When the lights change", adelanto de su próximo disco.

Se va a llamar Happy accidents y se publicará a finales de marzo. Lo han producido Antonio Garamendi, Saúl Santolaria y Smile y se grabó entre San Juan de Luz (Francia) y Sopelana (País Vasco).

En el vídeo que hoy estrenamos, además del grupo aparecen Miss Caffeina, Lluvia Rojo o Elyella Djs y también Virginia Díaz (180 grados) y Ángel Carmona (Hoy empieza todo), de Radio 3.

Smile se formaron en Getxo hace una década y desde entonces han publicado tres discos y el EP Seasides. Ahora empieza una nueva etapa con "When the lights change". ¿A cuántas personas reconoces en el videoclip?