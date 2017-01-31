Estrenamos el nuevo videoclip de Los Tiki Phantoms, "Locos sobre ruedas"

Los Tiki Phantoms estrenan videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Locos sobre ruedas", uno de los temas del nuevo disco de la banda, Aventuras en celuloide (Discmedi, 2017).

El surf de ultratumba está de vuelta en este nuevo álbum de la banda barcelonsa, formada en 2006, y que cuenta ya con cinco discos publicados a lo largo de una década.

Su trabajo más reciente hasta la fecha era El misterio del talismán (Discmedi, 2015), después de tres LPs con BCore, sello en el que empezaron su andadura musical.

En 2016 Los Tiki Phantoms también participaron en el recopilatorio navideño Merry Jäger Xmas con una versión surf del villancico

"Fum fum fum" que se convirtió en la banda sonora de nuestro vídeo de Navidad en Radio 3.

En fin, que El Bravo, El Dorado, El Jíbaro y El Caníbal lo han vuelto a hacer y puedes verlos en concierto en las siguientes fechas y lugares:

10/03 Zaragoza @ La lata de bombillas

11/03 Madrid @ Gruta 77

24/03 Tarragona @ Zero

31/03 Murcia @ 12&Medio (Festival Microsonidos)

01/04 Granada @ Boogaclub

08/04 San Sebastián @ C.C.Intxaurrondo

09/04 Bilbao @ Satélite T

28/04 Vigo @ La Fábrica de Chocolate

29/04 A Coruña @ Mardi Grás

05/05 Santander @ Tbc

06/05 Zamora @ La Cueva del Jazz

10/05 Lleida @ Festa Major

28/07 Salinas @ Longboard Festival