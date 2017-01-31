Celebramos cuatro años de Radio 3 Extra

Nuevas audiencias, nuevos formatos, nuevas plataformas. Hace cuatro años respondimos a los cambios del mundo digital, a una necesidad transmedia que crecía. Lo hicimos con la llegada, más allá de la FM, de un proyecto innovador, Radio 3 Extra. Una plataforma de contenidos de audio, vídeo, blogs y multimedia, a la que puedes acceder a través de la web de Radio 3 Extra y de la app exclusiva solo de Radio 3.

Cuatro años apostando por el entretenimiento y la cultura joven con nuevos formatos y lenguajes que queremos celebrar en una fiesta de aniversario.Será el miércoles 15 de febrero a partir de las 19:00 h. en el Teatro Barceló de Madrid (C/Barceló, 11). Como siempre con un cartel de lujo: Miss Caffeina, Carlos Sadness, Ángel Stanich, Rufus T Firefly, Eme DJ, Ten Bears, Gata Cattana, La Bohème y The Parrots. Además podrás disfrutar de las sesiones exclusivas de los Djs de Radio 3 Extra.

Fachada del Teatro Barceló de Madridrne

Ni Radio 3 Extra ni esta fiesta tendrían sentido sin contar con los oyentes/usuarios, por eso la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala. Y para quienes no puedan asistir, podrán seguir la cuarta fiesta de Radio 3 Extra en streaming de vídeo a través de su página web, en redes sociales, y en emisión de radio en directo en Radio 3.