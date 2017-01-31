Celebramos cuatro años de Radio 3 Extra
- Con las actuaciones de Miss Caffeina, Carlos Sadness, Ángel Stanich, Rufus T. Firefly, Eme DJ, Gata Cattana, La Bohéme y The Parrots
- Miércoles 15 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Teatro Barceló de Madrid, con entrada libre hasta completar el aforo
- La cuarta fiesta de Radio 3 Extra será retransmitida en streaming de vídeo en la web de Radio 3 Extra y también en Radio 3
Nuevas audiencias, nuevos formatos, nuevas plataformas. Hace cuatro años respondimos a los cambios del mundo digital, a una necesidad transmedia que crecía. Lo hicimos con la llegada, más allá de la FM, de un proyecto innovador, Radio 3 Extra. Una plataforma de contenidos de audio, vídeo, blogs y multimedia, a la que puedes acceder a través de la web de Radio 3 Extra y de la app exclusiva solo de Radio 3.
Cuatro años apostando por el entretenimiento y la cultura joven con nuevos formatos y lenguajes que queremos celebrar en una fiesta de aniversario.Será el miércoles 15 de febrero a partir de las 19:00 h. en el Teatro Barceló de Madrid (C/Barceló, 11). Como siempre con un cartel de lujo: Miss Caffeina, Carlos Sadness, Ángel Stanich, Rufus T Firefly, Eme DJ, Ten Bears, Gata Cattana, La Bohème y The Parrots. Además podrás disfrutar de las sesiones exclusivas de los Djs de Radio 3 Extra.
- 19.00 - 19.30 Santiago Bustamante (Masterclass 6x3)
- 19.30 - 20.00 Lisi Moog (Palabra Voyeur)
- 20.00 - 20.30 Pablo Tejeda (La Caja de Schrödinger)
- 20.30 - 21.00 Jose Manuel Sebastián (Pop Extra)
- 21.00 - 21.45 Jose Manuel Costa y Abraham Rivera (Retromanía)
- 21.45 - 22.30 Rosa Perez (Resonancias)
- 22.30 - 23.00 Meneo (Latinator)
Ni Radio 3 Extra ni esta fiesta tendrían sentido sin contar con los oyentes/usuarios, por eso la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala. Y para quienes no puedan asistir, podrán seguir la cuarta fiesta de Radio 3 Extra en streaming de vídeo a través de su página web, en redes sociales, y en emisión de radio en directo en Radio 3.
Nuevos contenidos en 2017
Será el momento para conocer algunas de las novedades que se incorporarán a la oferta de Radio 3 Extra en los próximos meses. Nuevos proyectos que se unirán a los contenidos especializados que se han consolidado en estos años: monográficos como Retromanía o Leyendas del fénix; novedades musicales como Bandera Negra y Pop Extra; programas dedicados a las escenas de los rincones del mundo como Latinator y The Selector; espacios de ciencia y tecnología como 3.0 y La Caja de Schrödinger; contenidos de deporte extremo en Raider Sport 3; arte sonoro en Resonancias; piezas de ficción visual en Palabra Voyeur; las bambalinas de la creación de videoclips en A rienda suelta; y las masterclass de 6x3 para aficionados a la guitarra.
Todos estos contenidos son accesibles en cualquier momento y lugar desde la página web de Radio 3 Extra y desde la app exclusiva de Radio 3 para móviles y tabletas. Los programa de Radio 3 Extra son también interactivos gracias al servicio de Botón Rojo de RTVE disponible en las televisiones conectadas a internet, desde el que se puede acceder a los espacios de audio y vídeo.