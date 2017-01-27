Royal Blood y Brian Wilson encabezan las nuevas confirmaciones de BBK Live

Bilbao BBK Live continúa engrosando el cartel de su próxima edición, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi. El fundador de los californianos The Beach Boys, Brian Wilson, interpretará en el Bilbao BBK Live el que él mismo vislumbró como "el disco de rock & roll más importante de la historia", 'Pet Sounds'. Le acompañan en esta nueva tanda de nombres la revelación de 2015, Royal Blood; la banda instrumental post-rock norteamericana, Explosions In The Sky; los colombianos Aterciopelados en su vuelta 30 años después; los contundentes Los Punsetes con un quinto trabajo bajo el brazo; y la banda de la que vamos a hablar en 2017, los encargados de la resurrección de la escena indie de Bristol: IDLES.

Estas nuevas incorporaciones se suman así a los ya anunciados Depeche Mode, The Killers, Die Antwoord, Phoenix o Two Door Cinema Club, entre otros.