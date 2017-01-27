Royal Blood y Brian Wilson encabezan las nuevas confirmaciones de BBK Live

  • Explosions in The Sky, Joe Goddard, Aterciopelados, Los Punsetes, IDLES, y Zazkel completan esta nueva tanda de nombres

Bilbao BBK Live tendrá lugar los días6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi.

Brian Wilson interpretará en el Bilbao BBK Live 'Pet Sounds'.
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

Bilbao BBK Live continúa engrosando el cartel de su próxima edición, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi. El fundador de los californianos The Beach Boys, Brian Wilson, interpretará en el Bilbao BBK Live el que él mismo vislumbró como "el disco de rock & roll más importante de la historia", 'Pet Sounds'. Le acompañan en esta nueva tanda de nombres la revelación de 2015, Royal Blood; la banda instrumental post-rock norteamericana, Explosions In The Sky; los colombianos Aterciopelados en su vuelta 30 años después; los contundentes Los Punsetes con un quinto trabajo bajo el brazo; y la banda de la que vamos a hablar en 2017, los encargados de la resurrección de la escena indie de Bristol: IDLES.

Estas nuevas incorporaciones se suman así a los ya anunciados Depeche Mode, The Killers, Die Antwoord, Phoenix o Two Door Cinema Club, entre otros.

Cartel del BBK Live 2017 co nlas últimas incorporaciones

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