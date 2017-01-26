'El séptimo vicio', Premio Puente de Toledo de Madrid

La Semana de Cine de Carabanchel, barrio castizo y popular del ayuntamiento madrileño acaba de anunciar que El séptimo vicio de Radio 3 es para el Movimiento Asociativo de Madrid el ganador del Premio de Comunicación 2017.

Este galardón lleva por nombre Puente de Toledo en honor al histórico puente que sobre el río Manzanares une el barrio de Carabanchel con el centro de la capital de España.

El galardón valora también la trayectoria de Javier Tolentino al frente de un Séptimo vicio que arropa al movimiento cortometrajista de nuestro país y se ha definido como uno de los programas de referencia en la información y la opinión cinematográfica.

El Puente de Toledo 2017 lo comparte El séptimo vicio con la actriz Emma Suárez, que ya lo tiene en su casita al serle entregado en la inauguración de La Semana de Cine de Carabanchel. El galardón que se viene para Radio 3 será recogido por el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, al estar el equipo de El séptimo vicio cubriendo la edición 2017 del Mirados Doc de Guía de Isora (Tenerife).