'El séptimo vicio', Premio Puente de Toledo de Madrid
- Un nuevo galardón para el programa de cine que dirige Javier Tolentino
- Escucha El séptimo vicio de martes a viernes de 20 a 21h en Radio 3
La Semana de Cine de Carabanchel, barrio castizo y popular del ayuntamiento madrileño acaba de anunciar que El séptimo vicio de Radio 3 es para el Movimiento Asociativo de Madrid el ganador del Premio de Comunicación 2017.
Este galardón lleva por nombre Puente de Toledo en honor al histórico puente que sobre el río Manzanares une el barrio de Carabanchel con el centro de la capital de España.
El galardón valora también la trayectoria de Javier Tolentino al frente de un Séptimo vicio que arropa al movimiento cortometrajista de nuestro país y se ha definido como uno de los programas de referencia en la información y la opinión cinematográfica.
El Puente de Toledo 2017 lo comparte El séptimo vicio con la actriz Emma Suárez, que ya lo tiene en su casita al serle entregado en la inauguración de La Semana de Cine de Carabanchel. El galardón que se viene para Radio 3 será recogido por el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, al estar el equipo de El séptimo vicio cubriendo la edición 2017 del Mirados Doc de Guía de Isora (Tenerife).
Hablando de cine desde 1999
Hay que recordar que El séptimo vicio fue creado en 1999, bajo la dirección de Javier Tolentino, con el objetivo de proponer un espacio para las cinematografías emergentes y facilitar el encuentro de los nuevos autores con los oyentes de Radio 3.
El séptimo vicio tiene numerosos galardones en sus vitrinas, algunos de ellos son el Premio de la Crítica a la mejor labor periodística (2002), distinción que le llevó un segundo año a ser también candidato, el Premio del Festival de Cine de San Sebastián (2006), y galardones como el Premio Versión Original de Extremadura, el Premio de la Agencia de Cortometrajes Española y el Miradas en 2014, galardón que conceden los cinéfilos extremeños.
Así que felicidades para el equipo de El séptimo vicio y un nuevo trofeo que se viene para Radio 3. Felicidades a Javier Tolentino.