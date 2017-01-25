Temible estrenan el videoclip de "Entre carbón y papel"
- Banda formada en Barcelona por excomponentes de Cyan
- El 16 de marzo tocarán en directo en Hard Rock Madrid
El 27 de enero se publica Un principio y nada más, el primer disco de Temible. Este es el debut de esta banda barcelonesa formada por excomponentes del grupo Cyan.
José Tejedor (voz y guitarra), Jordi Navarro (guitarra y programaciones), Quim Fernández (batería y coros), Gorka Dresbaj (guitarra y programaciones) y Aitor Chartos (bajo) dan vida a Temible.
Dicen ellos mismos que su sonido bebe de la "magia especial" de lo que se hacía en los años 90.
"Entre carbón y papel" es el primer single del álbum y también el videoclip que estrenamos hoy.
Sobre el videoclip de "Entre carbón y papel"
"Jordi, guitarrista del grupo, decidió dar el salto y aventurarse a grabar el videoclip. Fue grabado en el taller de forja de la familia de José y únicamente contábamos con una buena cámara, así que tuvimos que ingeniárnoslas con el resto. Los focos eran jardineras y el humo que se ve es el cigarrillo eléctrico de nuestro cantante mientras el resto del grupo abanicaba".
Visto el resultado del experimento, no es de extrañar que el grupo haya decidido seguir haciendo sus propios videoclips en el futuro. ¡Dale al play!