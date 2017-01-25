Temible estrenan el videoclip de "Entre carbón y papel"

El 27 de enero se publica Un principio y nada más, el primer disco de Temible. Este es el debut de esta banda barcelonesa formada por excomponentes del grupo Cyan.

José Tejedor (voz y guitarra), Jordi Navarro (guitarra y programaciones), Quim Fernández (batería y coros), Gorka Dresbaj (guitarra y programaciones) y Aitor Chartos (bajo) dan vida a Temible.

Dicen ellos mismos que su sonido bebe de la "magia especial" de lo que se hacía en los años 90.

"Entre carbón y papel" es el primer single del álbum y también el videoclip que estrenamos hoy.