FIB 2017 suma nombre grande: Los Planetas

FIB no se olvida de su público español. Si hace unos días anunciaba el nombre de Surfin' Bichos en el año que se cumple el 25 aniversario de 'Hermanos Carnales'. Hoy conocemos la incorporación de Los Planetas que estarán presentando el disco que publicarán en marzo, además de las dos canciones que forman parte de su más reciente EP, 'Espíritu Olimpico'. Lo nuevo y lo que ya conocemos, porque todos tenemos en mente su show de Beniàssim en 2015, y queremos que el recorrido por sus grandes temas vuelva a repetirse.

Los de Granada se unen así a los nombres anteriormente anunciados de Mourn o Liam Gallahgher, que presentará en Benicàssim su disco en solitario después de la aventurda junto a Beady Eye en 2014. También Ride pondrán sobre el escenario su vuelta tras 20 años de silencio. Un disco que se está forjando con la producción de Erol Alkan y que aún siendo un mero titular, ya es una de las grandes publicaciones de este año.

Además, Kasabian, Blossoms, Bonobo, Slaves y Tyler, The Creator, The Weeknd, Foals y Red Hot Chili Peppers.