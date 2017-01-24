PUBLICA17 de cerca en Hoy Empieza Todo

Juntemos en una coctelera al director del Círculo de Bellas Artes de Madrid con la jefa de la feria más importante de las letras en español, la FIL de Guadalajara, y añadamos a la responsable de uno de los festivales fotográficos de referencia, PhotoEspaña.

No hace falta agitar, lo harán ellos con sus palabras. El resultado es Pública 17. El encuentro que por séptimo año consecutivo reunirá a los profesionales más relevantes e innovadores de la gestión cultural, de dentro y fuera de España, y del que Radio 3 es testigo (y activo) una vez más. Juan Barja, Marisol Schulz y María García Yelo son tres de los participantes en estas jornadas que también abordarán el desafío para la cultura del Brexit o los misterios de la promoción turística.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Conexión PÚBLICA16 - 28/01/16 Escuchar audio

El programa está compuesto por presentaciones, debates, talleres, asesoramiento, coworking, encuentros y visitas profesionales, entre otras actividades, y contará con la presencia de más de una decena países. Los ejes temáticos de la presente edición son los siguientes: Panorama del sector cultural en España, Los públicos, El diseño, Reset, Falsos debates en cultura, Experiencias internacionales, Un barrio cultural, Gestor cultural de nueva generación, Japón juega, Brexit cultural? y Cooperación cultural hoy.

Y todo eso te lo contamos en Hoy Empieza Todo con Marta Echeverríaeste jueves 26, a partir de las 9 am. ¿A que apetece probar?