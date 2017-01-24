Dinero presentan 'Cero' en directo en 'Turbo 3'

Hablar de Dinero significa hablar de rock a lo grande, sobre todo después de escuchar su nuevo álbum, Cero, disco que la banda estrenará en directo con Radio 3 y contigo.

Te invitamos al especial de Turbo 3 que realizaremos junto a la banda que encabezan Sean Marholm (voz y guitarra) y Ekain Elorza (batería y coros) el miércoles 1 de febrero a las 18.00 horas desde la sala El Sol de Madrid. El evento será con entrada libre hasta completar aforo.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Iseo y Sean Marholm (Dinero) - 17/01/17 rne audio

Con un combo que completan Juan Sánchez (guitarra) y Alain Martínez (bajo), Dinero trasladarán a este escenario emblemático su cuarto álbum, Cero, que publicarán el 3 de febrero. Este es un trabajo producido por Marholm y Charly Bautista que nos muestra a un grupo que continúa evolucionando.

Si quieres sentir en directo la intensidad y la épica de Dinero y experimentar el rock con mayúsculas, te esperamos el miércoles 1 de febrero a las 18.00 en El Sol.