Interpol y Band of Horses entre los primeros nombres del DCODE

Será el 9 de septiembre pero para la séptima edición del DCODE queda cada vezs menos. Al menos cuando su cartel va cogiendo forma con sus primeros nombres. Interpol, Band of Horses, The Kooks, Milky Chance y Carlos Sadness estarán en la gran fiesta del verano de Madrid en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.

Interpol volverán a Madrid tras 7 años de ausencia en un concierto en el que tocarán íntegro su primer álbum Turn On The Bright Lights, coincidiendo con el 15 aniversario del disco. Band of Horses llegarán para presentar ‘Why Are You Ok' y darnos el gustazo de los éxitos que incluían ‘Factory’, ‘Laredo’ o ‘The Funeral’. El dúo alemán Milky Chance vendrán a presentar su segundo disco 'Blossom' y Carlos Sadness confirmará sobre el escenario por qué es uno de los fenómenos del indie nacional. Completan la primera tanda de confirmaciones The Kooks en su única fecha en España.