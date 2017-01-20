MUTEK avanza el cartel de su octava edición
- El festival se celebrará del 9 al 11 de marzo en Barcelona
- Actress, Bjarki o Nicolas Bernier, entre los primeros confirmados
La octava edición del festival MUTEK está en marcha. El festival internacional de creatividad digital ha anunciado los primeros nombres de su cartel en 2017.
La próxima edición europea de MUTEK [ES] se celebrará entre el 9 y el 11 de marzo en Barcelona y en varios espacios, entre ellos, la Antigua Fábrica Estrella Damm, Nitsa Club y Mazda Space.
Entre los artistas confirmados hay nombres internacionales y también representantes de la escena española y catalana.
En #MUTEK8 se podrá ver el nuevo show en directo de Actress, a Aïsha Devi, la productora estadounidense Avalon Emerson, el islandés Bjarki, el techno de Dasha Rush y también a Demdike Stare, Klara Lewis, Music For Lamps, Nicolas Bernier (presentando Frequencies), Minuit Une (presentando Pyr to Pyr) y Vaghe Stelle.
Radio 3 es medio oficial de MUTEK [ES].