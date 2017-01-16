Premis Sant Jordi de Cinematografia 2016

61ena Edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia 2016

  • “La propera pell”, d'Isa Campo ' Isaki Lacuesta, millor pel·lícula espanyola
Jurat de la 61ena Edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia 2017
RÀDIO 4 - RTVE.es

El jurat dels Premis Sant Jordi de Cinematografia 2016 de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya, en la 61ena. edició, reunits a Barcelona avui, dia 16 de gener de 2017 ha emès el següent veredicte:

  • Millor òpera prima
  • “Tarde para la ira”, de Raúl Arévalo
  • Millor pel·lícula espanyola
  • “La propera pell”, de Isa Campo e Isaki Lacuesta
  • Millor actor en pel·lícula espanyola
  • Luis Callejo, per “Tarde para la ira”
  • Millor actriu en pel·lícula espanyola
  • Emma Suárez, per “La propera pell” i “Julieta”
  • Millor pel·lícula estrangera
  • “Elle”, de Paul Verhoeven
  • Millor actor en pel·lícula estrangera
  • Adan Driver, per “Paterson"
  • Millor actriu en pel·lícula estrangera
  • Amy Adams per “La llegada” i “Animales nocturnos”