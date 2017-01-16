Premis Sant Jordi de Cinematografia 2016
61ena Edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia 2016
- “La propera pell”, d'Isa Campo ' Isaki Lacuesta, millor pel·lícula espanyola
RÀDIO 4 - RTVE.es
El jurat dels Premis Sant Jordi de Cinematografia 2016 de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya, en la 61ena. edició, reunits a Barcelona avui, dia 16 de gener de 2017 ha emès el següent veredicte:
- Millor òpera prima
- “Tarde para la ira”, de Raúl Arévalo
- Millor pel·lícula espanyola
- “La propera pell”, de Isa Campo e Isaki Lacuesta
- Millor actor en pel·lícula espanyola
- Luis Callejo, per “Tarde para la ira”
- Millor actriu en pel·lícula espanyola
- Emma Suárez, per “La propera pell” i “Julieta”
- Millor pel·lícula estrangera
- “Elle”, de Paul Verhoeven
- Millor actor en pel·lícula estrangera
- Adan Driver, per “Paterson"
- Millor actriu en pel·lícula estrangera
- Amy Adams per “La llegada” i “Animales nocturnos”