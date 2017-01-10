Terrier despiden 'La Plaga' con el videoclip de "Tus ojos son puñales"

Terrier llevan siendo un must de Capitán Demo desde que publicaron un primer EP que les abrió las puertas de Un cadáver en el mar (su LP debut) y el fantástico La Plaga, segundo disco de la banda madrileña.

Después de haber tocado en muchas salas y festivales como Low, Vida o She's The Fest, los madrileños están listos para poner fin a este ciclo. Habrá unos meses sin conciertos de Terrier pero la recompensa será un tercer álbum.

Siesta! realizan el videoclip de "Tus ojos son puñales"

Antes, aquí va un regalo desde Radio 3 en forma de videoclip para el último single de La Plaga, "Tus ojos son puñales", realizado por los dos componentes del grupo valenciano Siesta, que nos cuentan así el origen de esta colaboración:

"Terrier y Siesta! somos amigos desde hace tiempo. Hemos tocado bastantes veces juntos, nuestro sello es el mismo (...) y muchos nos dedicamos profesionalmente al mundo audiovisual. A David "Terrier" se le ocurrió la idea de que Siesta! realizase un videoclip de Terrier y Terrier un videoclip de Siesta! (...) sin preguntar, sin pedir nada, sin saber de qué va, sin saber cuándo ha costado o si te gustará o no".

Disco grande Disco Grande - Ahí viene "La plaga" de Terrier - 21/03/16 rne audio

Los buenos de Siesta! todavía están esperando la aportación de Terrier para un videoclip de uno de sus temas... pero los valencianos han cumplido y han llevado a cabo la idea que tuvieron para ponerle imágenes a "Tus ojos son puñales", vídeo que estrenamos hoy.

"Tenía que ser una historia de pareja. Queríamos reflejar la angustia de una relación que se está rompiendo, la agonía al intentar restacar los pedazos rotos de esa relación y el pozo de confusión que se genera en esos momentos. A parte de todo ese popurrí de mal rollo incluimos también el sentido religioso de todas estas experiencias amorosas y de ruptura: la purga, la resurrección, la venganza, el odio, la contemplación, el éxtatis... y así un largo etcétera".

Larga va a ser la espera hasta que tengamos un nuevo disco de Terrier.