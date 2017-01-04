Hinds despiden la gira de 'Leave me alone' en directo en Radio 3

2016 ha sido el año de Hinds. Lo empezaron publicando su primer disco, Leave me alone, el 8 de enero y, desde entonces, no han parado de derribar muros.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona - Hinds - 27/12/16 Escuchar audio

En 12 meses han pisado cuatro continentes y han conseguido múltiples sold-outs en 27 países distintos. Han actuado en los festivales más relevantes del planeta (Glastonbury, SXSW, FIB) y han sido el primer grupo español en tocar en un late night show en Estados Unidos.

Podríamos seguir hablando de récords, del premio EBBA a mejor banda europea o de la admiración que Mac Demarco o los Black Lips sienten por ellas... pero vamos a lo importante.

Cartel del concierto de fin de gira de Hinds en La Rivierarne

Hay fanáticos de Hinds por todo el mundo. Allá donde van las reconocen, las siguen, las admiran... y después de repartir alegría por tantos lugares, la traca final llega a Madrid. El Leave me alone tour termina en casa en un concierto que te ofrecemos en Radio 3.

Este sábado 7 de enero desde la sala La Riviera podrás escuchar a Ana, Carlotta, Ade y Amber tocando las canciones de su disco debut. Con Baywaves y Spring King abriendo la noche y con Radio 3 para contártelo todo en directo a partir de las 21.00h.

Viva Hinds. Viva Radio 3.