Hinds despiden la gira de 'Leave me alone' en directo en Radio 3
- Te ofrecemos su concierto desde La Riviera de Madrid
- Este sábado 7 de enero a partir de las 21.00h
2016 ha sido el año de Hinds. Lo empezaron publicando su primer disco, Leave me alone, el 8 de enero y, desde entonces, no han parado de derribar muros.
En 12 meses han pisado cuatro continentes y han conseguido múltiples sold-outs en 27 países distintos. Han actuado en los festivales más relevantes del planeta (Glastonbury, SXSW, FIB) y han sido el primer grupo español en tocar en un late night show en Estados Unidos.
Podríamos seguir hablando de récords, del premio EBBA a mejor banda europea o de la admiración que Mac Demarco o los Black Lips sienten por ellas... pero vamos a lo importante.
Hay fanáticos de Hinds por todo el mundo. Allá donde van las reconocen, las siguen, las admiran... y después de repartir alegría por tantos lugares, la traca final llega a Madrid. El Leave me alone tour termina en casa en un concierto que te ofrecemos en Radio 3.
Este sábado 7 de enero desde la sala La Riviera podrás escuchar a Ana, Carlotta, Ade y Amber tocando las canciones de su disco debut. Con Baywaves y Spring King abriendo la noche y con Radio 3 para contártelo todo en directo a partir de las 21.00h.
Viva Hinds. Viva Radio 3.