Hinds despiden la gira de 'Leave me alone' en directo en Radio 3

  • Te ofrecemos su concierto desde La Riviera de Madrid
  • Este sábado 7 de enero a partir de las 21.00h
Hinds
Paula Quintana (Radio 3)
Paula Quintana (Radio 3)

2016 ha sido el año de Hinds. Lo empezaron publicando su primer disco, Leave me alone, el 8 de enero y, desde entonces, no han parado de derribar muros.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025)Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona - Hinds - 27/12/16

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En 12 meses han pisado cuatro continentes y han conseguido múltiples sold-outs en 27 países distintos. Han actuado en los festivales más relevantes del planeta (Glastonbury, SXSW, FIB) y han sido el primer grupo español en tocar en un late night show en Estados Unidos.

Podríamos seguir hablando de récords, del premio EBBA a mejor banda europea o de la admiración que Mac Demarco o los Black Lips sienten por ellas... pero vamos a lo importante.

hinds concierto madrid la riviera

Cartel del concierto de fin de gira de Hinds en La Rivierarne

Hay fanáticos de Hinds por todo el mundo. Allá donde van las reconocen, las siguen, las admiran... y después de repartir alegría por tantos lugares, la traca final llega a Madrid. El Leave me alone tour termina en casa en un concierto que te ofrecemos en Radio 3.

Este sábado 7 de enero desde la sala La Riviera podrás escuchar a Ana, Carlotta, Ade y Amber tocando las canciones de su disco debut. Con Baywaves y Spring King abriendo la noche y con Radio 3 para contártelo todo en directo a partir de las 21.00h.

Viva Hinds. Viva Radio 3.

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