Un 2016 para presumir de Radio 3

2016 ha sido un año intenso en protagonistas, noticias y momentos que hemos querido compartir contigo. Los que nos ha dado la actualidad musical, con pérdidas importantes para la historia de la música, y los que hemos creado para ti. Lo hemos hecho con la ilusión y la pasión de quienes creemos en nuestro trabajo, valoramos la cultura en todas sus expresiones, y amamos la música. Nos gusta hacer una radio diferente para oyentes con criterio y personalidad. Para que presumas de Radio 3.

Un foro para la cultura del s.XXI Recogiendo el testigo de Cultura15, en abril hemos puesto en marcha Cultura16, un evento de cinco días en el que expertos y creadores se han encargado de reflexionar en torno a los cambios que vive la cultura y el nuevo escenario que se ha creado para el desarrollo del talento. En esta edición hablamos sobre los espacios dedicados a la cultura, la poesía, el cómic, el arte digital y los videojuegos. Unas sesiones en el Museo del Prado que pudiste seguir en directo y de forma simultánea en nuestra emisión de radio y en videostreaming a través de nuestra página web. Público siguiendo en directo Cultura16, que se puede escuchar por Radio 3 y ver en videostreaming en la web de Radio 3rne

15 horas de directo Otro gran centro de la cultura y el arte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, también ha sido escenario para un momento único de 2016. Con motivo del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, emitimos 15 horas de radio sin interrupción. Desde las 7.00 horas de la mañana y con 36 actuaciones en directo, llenamos el edificio Nouvel del Reina Sofía de la música de Manel, Izal, Hinds, Kiko Veneno, Óscar Mulero, Amaral, Niño de Elche, Fuel Fandango, Jayme Marques, Jorge Drexler o Alex Cooper, entre otros. 15 horas de radio y 36 actuaciones para llenar de música el Reina SofíaRadio 3

Allí donde está la cultura Este año hemos continuado un proyecto que para nosotros no tiene caducidad: acercarnos a ti. Hemos llevado la música a las ciudades, hemos estado en festivales de cine, de literatura, de videojuegos, en encuentros de medio ambiente, ferias de arte, encuentros de gestión cultural, certámenes de poesía, de artes gráficas… Nos hemos encontrago contigo en una ficción radiofónica en los Teatros del Canal de Madrid que se llenó con todos vosotros que compartís nuestra pasión por la música y la cultura. Zona Extra VÍDEO: Radioteatro homenaje a Buero Vallejo: Historia de una escalera - 30/11/16 rtve play Allí donde esta la cultura está Radio 3. Uno de esos lugares es la universidad, por eso acudimos a la Rey Juan Carlos en su campus de Fuenlabrada para despedir el verano y celebrar su XX aniversario. 12.000 personas presenciaron los conciertos de Sidonie, Second, Zahara, La Pegatina, Rayden, Shotta, Iván Ferreiro, Depedro y Elyella Djs. Público en la fiesta de Radio 3 en la Universidad Rey Juan Carlosrne