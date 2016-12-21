Un 2016 para presumir de Radio 3
- En el Museo del Prado, en el Museo Reina Sofía o en la Universidad Rey Juan Carlos, un año más en los centros de la cultura
- Hemos estado presentes en los principales festivales de música de todo el país para llevarte la mejor música en directo
- Un año de momentos pensados para ti que compartes nuestra pasión por la música, la cultura y la creatividad
2016 ha sido un año intenso en protagonistas, noticias y momentos que hemos querido compartir contigo. Los que nos ha dado la actualidad musical, con pérdidas importantes para la historia de la música, y los que hemos creado para ti. Lo hemos hecho con la ilusión y la pasión de quienes creemos en nuestro trabajo, valoramos la cultura en todas sus expresiones, y amamos la música. Nos gusta hacer una radio diferente para oyentes con criterio y personalidad. Para que presumas de Radio 3.
Un foro para la cultura del s.XXI
Recogiendo el testigo de Cultura15, en abril hemos puesto en marcha Cultura16, un evento de cinco días en el que expertos y creadores se han encargado de reflexionar en torno a los cambios que vive la cultura y el nuevo escenario que se ha creado para el desarrollo del talento.
En esta edición hablamos sobre los espacios dedicados a la cultura, la poesía, el cómic, el arte digital y los videojuegos. Unas sesiones en el Museo del Prado que pudiste seguir en directo y de forma simultánea en nuestra emisión de radio y en videostreaming a través de nuestra página web.
15 horas de directo
Otro gran centro de la cultura y el arte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, también ha sido escenario para un momento único de 2016. Con motivo del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, emitimos 15 horas de radio sin interrupción. Desde las 7.00 horas de la mañana y con 36 actuaciones en directo, llenamos el edificio Nouvel del Reina Sofía de la música de Manel, Izal, Hinds, Kiko Veneno, Óscar Mulero, Amaral, Niño de Elche, Fuel Fandango, Jayme Marques, Jorge Drexler o Alex Cooper, entre otros.
Allí donde está la cultura
Este año hemos continuado un proyecto que para nosotros no tiene caducidad: acercarnos a ti. Hemos llevado la música a las ciudades, hemos estado en festivales de cine, de literatura, de videojuegos, en encuentros de medio ambiente, ferias de arte, encuentros de gestión cultural, certámenes de poesía, de artes gráficas… Nos hemos encontrago contigo en una ficción radiofónica en los Teatros del Canal de Madrid que se llenó con todos vosotros que compartís nuestra pasión por la música y la cultura.
Allí donde esta la cultura está Radio 3. Uno de esos lugares es la universidad, por eso acudimos a la Rey Juan Carlos en su campus de Fuenlabrada para despedir el verano y celebrar su XX aniversario. 12.000 personas presenciaron los conciertos de Sidonie, Second, Zahara, La Pegatina, Rayden, Shotta, Iván Ferreiro, Depedro y Elyella Djs.
Un año más con los festivales
Hemos emitido los principales festivales de música de todo el país para llevarte la mejor música en directo: SOS 4.8, Womad Cáceres y Fuerteventura, Universimad, Sónar, Vida Festival, Crüilla, FIB, PortAmérica, Pirineos Sur, Low Festival, La Mar de Músicas, Sonorama, Rototom, Jazz San Javier, BAM, BIME Live y Monkey Week, entre otros.
En 2016 hemos producido programas especiales en la casa de un artista y en salas de conciertos, grandes y pequeñas. Hemos llevado la música electrónica a un tablao flamenco y desayunado en directo en una tienda de discos. En cualquier lugar, siempre contigo a nuestro lado de la radio.