Fangoria, Sidonie, La Habitación Roja... confirmaciones del Interestelar Sevilla

Siete nuevos nombres se suman al cartel del Interestelar Sevilla. Los de Fangoria, Sidonie, La Habitación Roja, Delafé, Viva Suecia, The Prussians y Mechanismo. Más confirmaciones para la segunda edición del festival sevillano que se unen a los ya anunciados Love Of Lesbian, Carlos Sadness, Second, León Benavente, Guadalupe Plata y Los News entre otras.

Un cartel que volverá a hacer de Interestelar una cita ineludible para los fans del indie pop nacional. Sobre todo con la confirmación a la cabeza del dúo Alaska - Nacho Canut presentando "Canciones para robots románticos", y haciendo un repaso a los mejores temas de la que es una de las carreras imprescindibles de la historia del pop en español. Y además, esos otros grandes nombres que están ahora haciendo historia de la música en España con ''El peor grupo del mundo'' de Sidonie frente a casi 20 años de carrera, una barrera que ya han sobrepasado La Habitación Roja, y un horizonte que se ve realista para Viva Suecia, The Prussians y Mechanismo.

El Interestelar Sevilla se celebrará el próximo 19 y 20 de mayo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla).