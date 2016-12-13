Los Fabulosos Cadillacs, The Lumineers o Kase.O al Cruïlla Barcelona 2017

Los Fabulosos Cadillacs, The Lumineers, Kase.O, Youssou NDour y Patrice están entre las primeras confirmaciones de Cruïlla Barcelona 2017 que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de julio.

The Lumineers, la banda de Denver convertida en una de las referencias de la Americana del siglo XXI y presentarà en Cruïlla Barcelona su nuevo y esperadísimo nuevo disco, Cleopatra.

Si los de Denver destacan por una trayectoria fulgurante, los siguientes confirmados por Cruïlla 2017, Los Fabulosos Cadillacs, lo hacen por 25 años de carrera que los han convertido en una de las bandas más importantes del rock en español.

En el escenario del Parc del Fòrum estará Youssou N'Dour, figura clave de la música africana y una de las voces más potentes y lúcidas que ha dado el continente africano.

El alemán Patrice, creador del Sweggae, presentando su recientemente nuevo disco Life 's Bloodes, es la última confirmación de esta primera tanda.