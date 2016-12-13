El concierto fin de gira de 091 en Radio 3

Radio 3 te trae un momento exclusivo: la ‘Maniobra final’ de 091. El cierre de su gira Maniobra de resurrección. Un concierto especial que podrás vivir en Radio 3 este sábado 17 a partir de las 22.00 horas.

Desde el Palacio de los Deportes de Granada, te contaremos todo lo que suceda en esta cita que promete ser especialmente emotiva, ya que se trata del último concierto de una gira con la que 091 ha celebrado su reunión tras veinte años de inactividad.

Si quieres se testigo de esta ‘Maniobra final’ e inolvidable, conecta con Radio 3 este sábado 17 de diciembre a las 22.00 horas.