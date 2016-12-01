Festival de Les Arts vol. 3 con Fangoria, Kakkmaddafakka, Rural Zombies y Meridian Response

Tras la incorporación de Jake Bugg, Iván Ferreiro, Fuel Fandango, Sensible Soccers, The New Raemon & McEnroe, WAS, Soledad Vélez, Gener y Arthur Caravan, el Festival de les Arts vol. 3, anuncia 4 nuevos nombres que se unen al cartel de su tercera edición.

Fangoria estará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias los días 9 y 10 de junio de 2017, junto a los noruegos Kakkmaddafakka que visitarán de nuevo Epaña con nuevo disco bajo el brazo. Completan las nuevas confirmaciones el quinteto vasco Rural Zombies y el dúo Meridian Response, apuesta valenciana del festival.

En su tercera edición, el Festival de les Arts vuelve con más arte, más música y más gastronomía. Puedes consulta toda la info sobre artistas y entradas en www.festivaldelesarts.com.