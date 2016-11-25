Visita guiada a la 'Casa' de Iván Ferreiro

El sueño de su vida, dice, es “que aparezca una nave y nos salve a todos”. Pero, mientras aparece, en Abierto hasta las 2 hemos decidido buscar otro refugio, otro espacio con el que identificarnos y donde sentir la música terrenal. Hablamos de la Casa de Iván Ferreiro, ese excepcional hogar construido en Val Miñor y más allá, que ha dado título a su nuevo trabajo con Warner Music.

Comenzamos en el lugar preferido de Miguel Ángel Hoyos, la biblioteca, para descubrir las casas de ficción que más le han influido, como House of cards, la Casa tomada de Cortázar, o la de Paco Roca. Y de allí pasamos directamente a ese cuarto de la plancha en el que todo vale y donde se esconden los Antílopez para hablarnos de esos artistas que pecan de amos de casa, que después de un bolo se ponen a planchar o a pasar la aspiradora.

El músico gallego regresa a 'Abierto hasta las 2' para presentar 'Casa'rne

Un pasadizo no demasiado secreto nos conduce posteriormente a la buhardilla, con Patricia Costa. En ella abrimos las cajas de las ‘frikadas’, de los vicios, de esas series y cómics que vuelven loco a Ferreiro, como The Leftlovers y Watchmen.

Y qué sería de una morada sin un buen vecino. Suena el timbre en Abierto hasta las 2 y salimos al patio para saludar a Ricky Falkner, productor de este nuevo disco. “Ricky es muy importante en esta construcción”, reconoce nuestro invitado.

Amaro Ferreiro y Martí Perarnau (Mucho) acompañan a Ferreiro en este acústicorne

Imprescindible resulta igualmente la cocina, los víveres que permiten pensar y crear. Dispuesto a prepararnos su mejor plato está Pepe Solla, cocinero con una estrella Michelín y tres soles Repsol que, en más de una ocasión, ha solucionado las conquistas culinarias del músico gallego.

Muy cerca, en la despensa, aguarda nuestro reputado musicólogo Don Do-re-mi-gio (Pepe Viyuela), que nos presenta a Ernesto Cinco Jotas, el niño jamón, que un buen día terminó dando conciertos por América entera.

Miguel Ángel Hoyos y Pepe Viyuela, en un momento del programarne

Esta particular visita concluye en la azotea y con la mejor de las compañías para contemplar las estrellas: Miguel Blanco, director y presentador de un programa que siempre ha enganchado a la familia Ferreiro, en especial a Amaro: Espacio en blanco. “Si hay vida exterior, me preocupa sólo saber si vendrían en son de paz”, bromea nuestro invitado.

Todo y esto y más en la visita a la Casa de Iván Ferreiro, un artista convencido de que todos tenemos algún tipo de relación con una caja de cartón, tenga el significado que tenga.