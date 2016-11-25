Sonorama Ribera anuncia sus primeras confirmaciones

Sonorama Ribera anunció anoche en la fiesta de presentación de su edición 2017, los primeros nombres que aparecen en el cartel de su 20 aniversario. Será una edición homenaje a la música española que se celebrará los días 10, 11, 12 y 13 de agosto en Aranda de Duero, Burgos.

Los primeros nombres del cartel de la próxima edición de Sonorama Ribera son Amaral, Anni B Sweet, Antes, Cápsula "Dreaming with Ziddy Stardust", Coque Malla, Cosmic Birds, Delafé, Dinero, Dorian, El Lado Oscuro De La Broca, Él Mató A Un Policía Motorizado, Iván Ferreiro, Jimmy Barnatán, Julieta 21, Kitai, Kokoshca, Kuve, Las Odio, Leiva, Little Jesus, Lori Meyers, Miguel Campello, Nacho Vegas, Nunatak, Pájaro, Rock Nights, Rusos Blancos, SCR, Shinova, Sidecars y Villanueva.

Los abonos para la edición 2017 de Sonorama ya están disponibles. Puedes consultar toda la info sobre bandas y abonos en su página web.