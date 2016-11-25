Radio 3: Lo mejor de la semana del 21 al 27 de noviembre

Especial Premios Gràffica en Hoy empieza todo. El viernes, 25 de noviembre, se han entregado en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) los premios que respaldan el diseño y la creatividad en España. Este año y, coincidiendo con la Semana del Diseño de la ciudad, Mariscal, Joan Fontcuberta, Media Vaca, Ena Cardenal de la Nuez, Ana Galvañ, Libros Mutantes o Canada, entre otros, recibirán su galardón. Y Radio 3 ha estado allí, en primera línea (línea clara, por supuesto) para contarlo.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Especial Diseño con Mariscal, Fontcuberta y más - 25/11/16 rne audio

A sus 73 años Raphael parece dispuesto a seguir cosechando fans de las nuevas generaciones y para ello se ha rodeado de compositores como Iván Ferreiro, Enrique Bunbury o Mikel Izal, entre otros.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona - Raphael - 25/11/16 Escuchar audio

Todos ellos participan en ‘Infinitos bailes’, el nuevo álbum de Raphael, con el que volvimos a encontrarnos en una entrevista en la que fundamentalmente repasamos ese nuevo trabajo y hablamos de su jóvenes colaboradores,

El vuelo del Fénix El vuelo del Fénix - Robe Iniesta nos presenta Destrozares - 23/11/16 rne audio

Si a Bob Dylan le han concedido el Nobel de Literatura, Robe Iniesta se merece al menos el Cervantes. El líder de Extremoduro se considera un poeta pero además es músico, letrista, compositor, escritor… uno de los mejores artistas en castellano. Ha visitado El vuelo del Fénix para presentarnos su segundo disco en solitario y bajo la denominación de Robe: Destrozares. Canciones para el final de los tiempos.

Como lo oyes Como lo oyes - The Last Waltz: 40º Aniversario - 23/11/16 rne audio

Este viernes se cumplían 40 años del concierto de despedida de The Band, la banda que reivindicó Bob Dylan y que revolucionó el rocanrol con una combinación pluscuamperfecta del country y el soul. Martin Scorsese filmó el evento que reunió a la crema de la música del momento y del presente: Joni Mitchell, el propio Dylan, Van Morrison, Neil Young, Eric Clapton, Dr. John, The Staples, Neil Diamond, Muddy Waters, etc.