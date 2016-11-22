Radio 3 rinde homenaje a Antonio Buero Vallejo con un radioteatro

Radio 3, la emisora joven de RNE, dedicada por completo a la cultura, quiere contribuir a los actos de celebración del centenario del nacimiento del dramaturgo Buero Vallejo con la representación de una adaptación para la radio de Historia de una escalera, su primera obra estrenada, y ganadora del Premio Lope de Vega en 1948.

Antes había escrito ‘Las palabras en la arena’ que se estrenaría en diciembre de ese mismo año. Después vendrían, entre otras muchas, ‘En la ardiente oscuridad’, ‘Las meninas‘, ‘El concierto de San Ovidio’, ‘La Fundación’…

Será en la Sala Verde de los Teatros del Canal de Madrid (Calle de Cea Bermúdez, 1), el martes 29 de noviembre de 2016 a las 8 de la tarde; con entrada libre, hasta completar aforo; y transmitido en directo por Radio 3 y en streaming por nuestra web.

Es una adaptación para la radio de Gregorio Parra interpretada por las voces de Radio 3: Jorge Barriuso, Gustavo A. Bautista, Andrea Briongos, Juanma Corona, Raquel Elices, Paola García, Elena Gómez, Marta Iraeta, Rubén Luengo, Juan Carlos Prieto, Julio Ruiz, Isabel Ruiz Lara, Ana I. Salas y María Taosa.