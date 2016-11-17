Phoenix y Two Door Cinema Club, nuevos nombres para el Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live, que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de julio en la capital vizcaína, anuncia una nueva tanda de cuatro bandas que conformarán la que será su duodécima edición y que se suman al primer cabeza de cartel anunciado, Depeche Mode.

Entre estas nuevas confirmaciones destacan Phoenix y Two Door Cinema Club,bandas que serán cocabezas de cartel en una de las tres jornadas del festival. Además, Bilbao BBK Live anuncia también los primeros nombres de Basoa, su cuidado espacio reservado a la mejor música de baile.

En 2009, Phoenix se hizo con el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa gracias a su magnífico Wolfgang Amadeus. Desde ese momento, la trayectoria de estos franceses ha llevado una linea ascendente imparable.

Junto a ellos liderarán una de las tres jornadas del evento como cocabezas del cartel de esta nueva edición Two Door Cinema Club. Los norirlandeses regresan a Bilbao convertidos en los imprescindibles del pop indie que son ahora para presentarnos ‘Gameshow’, el que será su tercer disco.

Die Antwoord es una de la bandas del momento. Los sudafricanos revolucionaron la escena musical en 2010 con su disco debut y siguen infatigables con su combinación única de rap, música de baile y raíces, con su personalísima estética y unos potentes directos. El próximo julio nos presentarán su último disco 'Mount Ninji & Da Nice Time'.

Fleet Foxes rompen sus cinco años de silencio con un nuevo tour en el que la parada de Bilbao BBK Live es una de las primeras que han anunciado.