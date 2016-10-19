'Discópolis' se va al Womex de Santiago de Compostela 2016
- Emitiremos tres dias desde allí en directo
- A las 14 horas en Radio 3
RADIO 3
Discópolis se va al Womex de Santiago de Compostela 2016. Emitiremos tres dias desde allí en directo, para contaros todo lo que pase.
Habrá 45 conciertos, 5 sesiones de DJs con artistas procedentes de 40 paises y cuatro continentes. Los participantes españoles serán La Negra, Radio Cos, Xabier Diaz, Narf, El Niño de Elche, Xarnege y Nakany Kante. Te lo contaremos todo en Discopolis. A las 14 horas.