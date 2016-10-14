Radio 3: Lo mejor de la semana del 10 al 16 de octubre

El poeta y músico estadounidense Bob Dylan, icono de la cultura popular, ha sido galardonado con el Premio Nobel Literatura 2016, según ha anunciado este jueves la Academia Sueca, que le reconoce por "haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana". Radio 3 dedicó este jueves buena parte de su programación a repasar su figura. Dylan es el primer cantante y compositor en recibir el máximo galardón de las letras universales por las letras de sus canciones.

En este repaso semanal destacamos un programa sobre el amor y los besos que el propio Bob Dylan presentó.

Especiales Radio 3 Bob Dylan: canciones de amor y besos - 14/02/15 rne audio

El vuelo del Fénix El vuelo del Fénix - Rulo. "Tu alambre" en acústico - 14/10/16 rtve play

Rulo interpreta para El Vuelo del Fénix la canción "Tu alambre" en acústico, el tema que abre su nuevo disco El doble de tu mitad que presentó en primicia en el programa.

Además de esa escucha exclusiva los oyentes que recibieron su invitación por sorteo de más de mil peticiones pudieron preguntar y disfrutar de un acústico con Rulo, Fito, Pati y Charly.

Radio 3 en Monkey Week 2016rne

Radio 3 asiste a la primera edición del festival Monkey Week en Sevilla, después de siete años celebrándose en El Puerto de Santa María (Cádiz). Para ser testigos de la evolución de esta feria de la industria musical en España y para descubrir hoy a los grupos de mañana, entre el 13 y el 15 de octubre hemos vuelto al Monkey con dos actividades destacadas: Fiestas Capitán Demo en Monkey Week y la Batalla de Bandas de Hoy empieza todo.