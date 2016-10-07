Especial 'El doble de tu mitad' con Rulo y la Contrabanda

Descubre antes que nadie el próximo disco de Rulo y la Contrabanda en Radio 3. El próximo 12 de octubre a las 17:30h podrás empaparte de sus nuevas canciones.

Realizamos escucha en exclusiva de su tercer álbum de estudio con esta formación titulado El doble de tu mitad.

Luego podrás preguntar tú mismo a Rulo por este trabajo que llegará a las tiendas el 14 de octubre.

Por si esto fuera poco el cantante de Reinosa vendrá con la Contrabanda para tocar algunos temas en formato acústico.

Así que en una misma tarde podrás descubrir su nuevo redondo antes que los periodistas, tendrás la oportunidad de entrevistarle y además disfrutar de un show acústico. Disfrutarás el triple de lo nuevo de Rulo en Radio 3: escucha del disco, entrevista y acústico.

La cita es el miércoles 12 de octubre a las 17:30h con los 60 invitados a los que hemos escrito tras participar en el concurso (¡gracias a todos!) para asistir a este especial con Rulo.