'Hoy Empieza Todo' se suma este viernes al Big Up Murcia

Bandas emergentes, foro de discusión, todo eso y más es Big Up Murcia.

Durante cuatro días, seis grupos locales tendrán la oportunidad de ser vistos y oídos en distintos espacios de la ciudad. Todos buscan ese gran empujón que pueden darles profesionales del sector como Juan de Dios Martín, productor en la sombra de un buen puñado de éxitos de Amaral o Xoel López; Nacho García Vega, voz autorizada no sólo de la historia del pop en España sino también de lo relativo a derechos de autor y propiedad intelectual, o José Manuel Sebastián, desde la perspectiva de la comunicación y la prensa musical. Como figuras inspiradoras, Coque Malla (que además de charlar también actuará) y Amaro Ferreiro. Como testigo de todo, Radio 3.

Así que el viernes 7 te contamos lo que sucede desde el aula de cultura de la Fundación Caja del Mediterráneo, próxima a la catedral, donde daremos voz a esa bulliciosa escena murciana a través de las actuaciones de G L A S G O W y Estúpido Flanders, entre otros.

A partir de las 9, especial Hoy empieza todo desde el Big up de Murcia. Te esperamos.