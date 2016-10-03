Death in Vegas, Faust o Andy Stott en VillaManuela 2016

El festival Villamanuela, que celebra este año su quinta edición, tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de octubre en Malasaña y Conde Duque, con una arriesgada oferta musical, gastronómica, cultural y comercial que se distribuirá por estos barrios madrileños.

Siroco, Café La Palma (Escenario Mahou), Palacio de la Prensa (Escenario Mahou-Sala 0), Clamores (Escenario Noisey) y Joy Eslava serán los especios en los que podremos ver las actuaciones de artistas como Death in Vegas, Faust, Lena Platonos, Andy Stott, Mecánica Popular o Craig Leon entre muchos otros.

Durante el festival, Mahou tendrá presencia musical con dos escenarios Mahou que estarán situados en dos de las salas míticas del barrio como son el Café de La Palma y la Sala 0. La programación consistirá en cuatro conciertos por día, dos en cada sala, a los cuales se podrá acceder a través de más de 50 bares del barrio.

El festival empezará el jueves 6 de octubre, un día antes de la fecha oficial con el concierto de Holy Fuck en la Sala Caracol.