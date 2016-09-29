Uzta Festa: una fiesta para recoger la cosecha musical en Pamplona

Uzta significa cosecha y festa es fiesta en euskera. La fiesta de la cosecha en una de las más antiguas de la humanidad. Una celebración para dar gracias por los alimentos que garantizaban un año de sustento.

Pero no solo de alimentar el cuerpo vive el humano, por eso Pamplona celebrará una fiesta de la cosecha para celebrar el alimento del alma. Una cosecha musical que han atesorado Farmway y Mayo Records, los sellos que organizan los días 7 y 8 de octubre esta Uzta Festa.

Cartel para Uzta Festa. 7 y 8 de octubre en PamplonaUF

Con la llegada del frío la fiesta vuelve a las salas de la ciudad: Subsuelo, Kato's Disco y La Urbana y traerá a bandas consolidadas en el panorama estatal y algunas en el internacional como The Suicide of Western Culture, Betunizer, Mursego, Juventud Juché, Los Graves, La Red Bullet, Holögrama y King Cayman. Además de un fin de fiesta en formato DJ con dj/göo! + Aritz Lazcoz y un dj calificado como leyenda por Resident Advisor o gente como Erol Alkan: Justin Robertson (aka LionRock/ The Deadstock 33/The Prankster).

Entérate de todo sobre las bandas, de la programación por salas y de cómo conseguir tus entradas en la web de Farmway Records.