Les 4 veus més populars dels 40 anys de Ràdio 4

El programa L’altra ràdio vol trobar quines són les 4 veus més populars, dues femenines i dues masculines, dels 40 anys de Ràdio 4, a parer dels oïdors.

Podeu escriure els vostres quatre noms abans del 12 de desembre de 2016. Només s'accepta una votació per persona. No és imprescindible donar quatre noms.

Entre els participants se sortejarà un receptor de ràdio ETON FR160 (AM,FM, amb llanterna i carregador de mòbils), cedit per Astroràdio.

http://www.etoncorp.com/en/productdisplay/microlink-fr160

Les 4 veus m&amp;eacute;s populars de R&amp;agrave;dio 4

Les 4 veus m&amp;eacute;s populars de R&amp;agrave;dio 4