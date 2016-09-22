Nace 'Leyendas del Fénix' en Radio 3 Extra

Las grandes bandas de la historia del rock las encontraras cada viernes en coleccionable de Radio 3 Extra.

Las mejores canciones de los grupos más importantes de la escena del rock en una playlist única y exclusiva firmada por Juanma Sanchez.

En cada entrega desgranaremos el decálogo de temazos de los grupos míticos de las cuerdas de acero. En unos monográficos imprescindibles que podrás disfrutar en tu pc, tu mp3 o en tu móvil. Juanma Sánchez, director de El Vuelo del Fénix (de lunes a jueves a las 23h.en Radio 3), selecciona las obras maestras de los tótems que han puesto banda sonora a tu vida. El viaje nos llevará desde Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest... a otros combos más actuales que también se han hecho imprescindibles en nuestra rockoteca. Por supuesto habrá lugar para leyendas de nuestro país desde Leño, Obús o Barón Rojo a Extremoduro o Marea.

Comenzamos esta semana con lo mejor de Metallica, una de las bandas de metal más potentes del mundo y que ha sabido llegar a más público. Cada entrega es gratuita y no pasa nada si te olvidas de ir al kiosko por tu coleccionable porque Radio 3 Extra te lo pone a tu disposición para descargar en nuestra web o en la aplicación exclusiva de Radio3 para móviles y tabletas. Presume de Radio 3.