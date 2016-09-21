Radio 3 en el Festival BAM 2016

Barcelona celebra su fiesta mayor y la música campa por doquier. Hay tantas propuestas que todo el mundo puede elegir su rincón preferido. Nosotros, los de Radio 3, volvemos a dirigir nuestros cinco sentidos al BAM, (Barcelona Acción Musical ) una muestra que hace ya más de 20 años nos sorprende desde diferentes escenarios con ritmos que aspiran a huir de tendencias y modas y refugiarse en el ámbito de la creatividad y la independencia desde una visión musicalmente muy ecléctica.

Ahí estaremos, a caballo entre los directos de Niño de Elche y Lloyd Cole,Vikings de la Guadeloupe y Baloji, Triangulo de amor bizarro y Chris Cohen. Músicas que beben del pop, del rock, de la electrónica o la world músic, viejas y nuevas propuestas, fusiones diversas.

Todo un maremágnum musical para crear la banda sonora de las Fiestas de La Mercé en Barcelona, una maratón rítmica que desde el jueves hasta el domingo impregnara diversos escenarios de la capital catalana.

Y por si os habeis perdido algún concierto o si, sencillamente quereis volver a escuchar a Isaac Ulam, Nothing Places, Sr Chinarro, Juventud Juché y muchos más, os lo contaremos todo este próximo domingo de 13:00 a 15:00 de la tarde. RADIO 3 vuelve al Bam .