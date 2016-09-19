Radio 3 en la 2ª edición deFlamenco Joven

Del miércoles 21 al sábado 24, el Teatro Conde Duque acogerá la segunda edición de Flamenco Joven, un ciclo que apoya y reconoce los nuevos valores del cante, el toque y el baile, todos menores de 30 años y en el que colabora Radio 3.

Participarán una docena de jóvenes artistas con una gran autoridad y proyección flamencas, todos ellos apadrinados y amadrinados por el baile antiguo y encastado de Toni El Pelao y La Uchi, dos auténticas instituciones del arte flamenco.

Baile La disciplina de baile contará con la participación de Alba Heredia, Selene Muñoz y El Yiyo, cada uno con características y técnicas diferentes, pero una misma personalidad creativa: la de entender el baile de ayer con el corazón de hoy. Alba Heredia fue premiada con el Desplante Minero de La Unión del año pasado y Selene Muñoz hizo lo propio en dos ocasiones en el Certamen de Danza Española y Flamenco; El Yiyo ya ha cautivado a artistas de la talla de Mayte Martín, Duquende, Estrella Morente, Capullo de Jerez, Miguel Poveda, Farruquito o Eva la Yerbabuena.