Radio 3 en la 2ª edición deFlamenco Joven
- Del miércoles 21 al sábado 24 de septiembre
Del miércoles 21 al sábado 24, el Teatro Conde Duque acogerá la segunda edición de Flamenco Joven, un ciclo que apoya y reconoce los nuevos valores del cante, el toque y el baile, todos menores de 30 años y en el que colabora Radio 3.
Participarán una docena de jóvenes artistas con una gran autoridad y proyección flamencas, todos ellos apadrinados y amadrinados por el baile antiguo y encastado de Toni El Pelao y La Uchi, dos auténticas instituciones del arte flamenco.
Baile
La disciplina de baile contará con la participación de Alba Heredia, Selene Muñoz y El Yiyo, cada uno con características y técnicas diferentes, pero una misma personalidad creativa: la de entender el baile de ayer con el corazón de hoy. Alba Heredia fue premiada con el Desplante Minero de La Unión del año pasado y Selene Muñoz hizo lo propio en dos ocasiones en el Certamen de Danza Española y Flamenco; El Yiyo ya ha cautivado a artistas de la talla de Mayte Martín, Duquende, Estrella Morente, Capullo de Jerez, Miguel Poveda, Farruquito o Eva la Yerbabuena.
Cante
El cante estará representado por la que sin duda es la gran voz femenina del flamenco madrileño, Filo de los Patios, una cantaora del popular barrio de San Antón, que ha pasado ya con éxito por el festival de Cante de las Minas de La Unión y cuenta con un prestigioso Melón de Oro de la también localidad murciana de Lo Ferro.
El resto de voces nos acercarán algunos de los salvaguardas de la más genuina escuela gaditana, con la presencia de la gran esperanza del cante chipionero Samuel Serrano, perteneciente a la dinastía de los Agujetas, la cantaora apadrinada por Chano Lobato May Fernández, y Rafael del Zambo y María Terremoto de Jerez, herederos de las sagas jerezanas de los Zambo y los Terremoto, respectivamente.
Por último, la guitarra en concierto nos descubrirá renovados instrumentistas cargados de poderosas razones técnicas y sensibilidades flamenquísimas, como el guitarrista francés Samuelito, el extremeño Javier Conde –Bordón Minero de La Unión- y el gaditano Paco León.