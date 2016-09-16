El músico guineano Mû Mbana, de estreno en Radio 3

Mû Mbana, cantante, multinstrumentista, poeta y compositor de Guinea Bissau estrena videoclip en Radio 3. Un tema incluído en su nuevo disco IÑÉN, 10 canciones compuestas por por él, acompañado principalmente por el simbi, un instrumento de cuerda típico del pueblo Balanta.

Mû, nacido en la isla de Bolama, Guinea Bissau, crece influenciado por la música de su entorno más inmediato, especialmente el canto de las mujeres y las músicas religiosas del pueblo Brame (Mancanha) y Bidjugu.

Ha colaborado con Manu Dibango, la cantante de gospel Kathy Autrey, la Locomotora Negra o con la cantante portuguesa Lula Pena.

Además de España, donde reside, actúa regularmente en los escenarios de Francia, Portugal y en 2015, por primera vez, en Guinea Bissau y en Brasil, en el Festival Internacional de Música Instrumental da Bahia.