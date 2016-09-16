Granada Sound completa el cartel de su quinto aniversario

Granada Sound celebrará su quinto aniversario los próximos 23 y 24 de septiembre. Fecha especial que ya tiene cerrado un cartel en el que figuran entre otros Amaral, Fuel Fandango, Anni B Sweet, Neuman, Sr Chinarro, Manel, León Benavente, The Ting Tings, Love of Lesbian, Miss Caffeina, Second, Arizona Baby o LA M.O.D.A. A continuación puedes consultar el cartel completo.

Así queda el cartel completo del Granada Sound 2016GS

La programación musical tendrá lugar en el Paseo del Cortijo del Conde ( a 15 min del centro de Granada), aunque Granada Sound no termina ahí. En colaboración con 'Granada, ciudad del rock', la música en directo tambien estará presente en la ciuidad.

180 grados 180 grados - Granada Ciudad Del Rock - 17/03/16 rne audio

Los locales del centro de Granada ofrecerán conciertos gratuitos de bandas de la rica escena granadina. Una oferta extra, pre y post festival, que alarga las fechas del Granada Sound del jueves 22 al domingo 25 de septiembre.

Granada Sound es un festival recomendado por Radio 3.