Ariel Rot, rock en esencia en Radio 3

El hispano-argentino Ariel Rot, el guitarrista del rock iberoamericano en esencia y por excelencia, va a presentar en Radio 3 su nuevo disco La Manada este jueves 15 de septiembre, es decir, un adía antes de la publicación del mismo.

Rot irrumpió en nuestro país a finales de los sesenta huyendo de la dictadura argentina con el grupo Tequila; después fundó Los Rodríguez, banda que marcó el rock español durante los últimos ochenta y durante los noventa.

Su carrera en solitario valiente, firme, sin fisuras, ha mostrado que, además de guitarrista descomunal de estilo único, es un compositor extraordinario que sabe acompañarse de músicos verdaderos, afines y brillantes. La Manada es un ejemplo. Ariel Rot ha vuelto a confiar en el productor madrileño José Nortes (Miguel Ríos, Morgan, Los Madison, etc) y ha contado con la colaboración en un tema explosivo de los valencianos Los Zigarros.

Ariel Rot ofrecerá para los oyentes de Radio 3 un recital exclusivo desde el mítico El Sol de Madrid.