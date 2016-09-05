Prepara tus orejas, llega el nuevo Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona

A todo trapo y derrapando estrenamos septiembre, un mes de comienzos para muchos y también para Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona. Si el nombre del programa ya te habla de empezar de cero cada día, este lunes lo hemos hecho más que nunca con el inicio de la novena temporada. Nuevas secciones y colaboradores se unen a la gran familia de HET, pero que no se alarme nadie porque mantenemos los melocotonazos de siempre, y aún mejor, otros nuevos.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Nueva temporada 2016-2017 - 05/09/16 rne audio

La familia crece A Gustavo Iglesias, Paola García y Rubén Luengo en el equipo se suman, entre otros, Joaquín Reyes, que será 'El Oyente Partido'. El humorista se confiesa oyente de música Pop y Clásica a partes iguales, por lo que cada mes tendrá que elegir entre un tema contemporáneo y otro clásico enfrentando así a Radio Clásica, representada por Martín Llade en el bando de Bach, Wagner y sus coetáneos, con el equipo de HET, que estaremos de parte de Eels o Los Punsetes o cualquiera que no lleve peluca blanca. Cada mes sólo podrá quedar uno tras esta encarnizada batalla. La música sigue siendo la protagonista indiscutible en 'La Guitarra Huérfana'. El que sin duda será el instrumento más viajero de todo el panorama nacional, pasará de mano en mano cada 15 días y vosotros tendréis que averiguar qué grupo o artista la tiene en su poder. Para ello estad muy atentos a las pistas que nos irán dejando a través de las redes sociales. El primero en hacerse con ella será Mikel Izal, quien nos visitará este martes para dar comienzo a la gira de nuestra guitarra huérfana. Con la intención de mantener a la diosa de la creatividad siempre cerca, también tendremos con nosotros como amuleto y como guía a Pep Torres, fundador del Museo de Ideas e Inventos de Barcelona y escritor del libro “100 ideas para llevar”. De él salen posibles inventos tan curiosos y necesarios como etiquetas de rascar y oler envases de comida o envoltorios silenciosos para llevar al cine. Rubén Luengo, Paola García, Gustavo Adolfo Bautista, Gustavo Iglesias y Ángel Carmona, preparados para despertarterne

Fútbol desde la patata Pero como no sólo de comida y de música - ¿o sí? - vive el hombre: estrenamos otras secciones de fondo político, cultural, deportivo o relacionadas con el mundo de la moda. Ponemos la lupa en el estilo de los grupos y su vestimenta de la mano de Raúl del Amor, estilista de televisión que se convertirá en el nuevo estilista del folclore indie en 'Vísteme con Amor'. Críticas y consejos constructivos ayudarán a estas bandas a escoger la próxima vez que se fotografíen para una portada o se suban al escenario. En clave deportiva pero buceando en las historias más humanas del deporte, nos acompañará Diego Barcala, codirector de la revista Líbero, para hablarnos sobre lo que no cuentan los espacios deportivos de actualidad. 'El Nacimiento de una Nación' es quizás otro de nuestros proyectos más ambiciosos para esta temporada y para llevarlo a cabo contaremos con la ayuda de Darío Adanti. A él se unirán expertos que nos asesorarán en aspectos como qué nombre le pondremos a esta nueva nación, cómo será su gobierno o incluso su himno, pero la última palabra vendrá dada por las opiniones de los oyentes.