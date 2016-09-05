Prepara tus orejas, llega el nuevo Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona
- Melocotonazos a tutiplén preparados para una nueva temporada de Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona
- La familia crece con Joaquín Reyes, Pep Torres, Raúl del Amor, Darío Adanti, Ale Acosta y muchos más
- Este martes Izal vendrán a recoger una 'Guitarra Huerfana', ¿te lo vas a perder?
- De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, prepara tus orejas para despertar al estilo HET
A todo trapo y derrapando estrenamos septiembre, un mes de comienzos para muchos y también para Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona. Si el nombre del programa ya te habla de empezar de cero cada día, este lunes lo hemos hecho más que nunca con el inicio de la novena temporada. Nuevas secciones y colaboradores se unen a la gran familia de HET, pero que no se alarme nadie porque mantenemos los melocotonazos de siempre, y aún mejor, otros nuevos.
La familia crece
A Gustavo Iglesias, Paola García y Rubén Luengo en el equipo se suman, entre otros, Joaquín Reyes, que será 'El Oyente Partido'. El humorista se confiesa oyente de música Pop y Clásica a partes iguales, por lo que cada mes tendrá que elegir entre un tema contemporáneo y otro clásico enfrentando así a Radio Clásica, representada por Martín Llade en el bando de Bach, Wagner y sus coetáneos, con el equipo de HET, que estaremos de parte de Eels o Los Punsetes o cualquiera que no lleve peluca blanca. Cada mes sólo podrá quedar uno tras esta encarnizada batalla.
La música sigue siendo la protagonista indiscutible en 'La Guitarra Huérfana'. El que sin duda será el instrumento más viajero de todo el panorama nacional, pasará de mano en mano cada 15 días y vosotros tendréis que averiguar qué grupo o artista la tiene en su poder. Para ello estad muy atentos a las pistas que nos irán dejando a través de las redes sociales. El primero en hacerse con ella será Mikel Izal, quien nos visitará este martes para dar comienzo a la gira de nuestra guitarra huérfana.
Con la intención de mantener a la diosa de la creatividad siempre cerca, también tendremos con nosotros como amuleto y como guía a Pep Torres, fundador del Museo de Ideas e Inventos de Barcelona y escritor del libro “100 ideas para llevar”. De él salen posibles inventos tan curiosos y necesarios como etiquetas de rascar y oler envases de comida o envoltorios silenciosos para llevar al cine.
Fútbol desde la patata
Pero como no sólo de comida y de música - ¿o sí? - vive el hombre: estrenamos otras secciones de fondo político, cultural, deportivo o relacionadas con el mundo de la moda. Ponemos la lupa en el estilo de los grupos y su vestimenta de la mano de Raúl del Amor, estilista de televisión que se convertirá en el nuevo estilista del folclore indie en 'Vísteme con Amor'. Críticas y consejos constructivos ayudarán a estas bandas a escoger la próxima vez que se fotografíen para una portada o se suban al escenario.
En clave deportiva pero buceando en las historias más humanas del deporte, nos acompañará Diego Barcala, codirector de la revista Líbero, para hablarnos sobre lo que no cuentan los espacios deportivos de actualidad. 'El Nacimiento de una Nación' es quizás otro de nuestros proyectos más ambiciosos para esta temporada y para llevarlo a cabo contaremos con la ayuda de Darío Adanti. A él se unirán expertos que nos asesorarán en aspectos como qué nombre le pondremos a esta nueva nación, cómo será su gobierno o incluso su himno, pero la última palabra vendrá dada por las opiniones de los oyentes.
Series de ayer y de hoy
Pensando en los más cinéfilos y seriéfilos también estrenamos sección audiovisual. Si eres de los que se conoce todas las plataformas de vídeo como la palma de la mano y te enganchas a cualquier contenido que pasa por tu campo de visión, aquí te vas a sentir como pez en el agua. Contamos con los mejores, con los que buscan tiempo de ver todos los capítulos y todas las temporadas, por lo que nos fiamos de su criterio para recomendarte todo tipo de series, pelis y documentales.
Y una vez presentados los nuevos fichajes…hablamos de los que continúan con nosotros en la cresta de la ola. Ricardo Vicente vuelve para seguir maridando música y filosofía, Carlos Palencia, creador de cinecutre.com, nos sigue deslumbrando con lo peor que ha pasado por la gran pantalla y recuperaremos las sesiones musicales y anecdóticas de Ale Acosta (Fuel Fandango) y Meneo.
Del equipo de Radio 3 se suma al carro de los colaboradores Julio Ródenas, además de las habituales Paula Quintana y María Taosa. Con este plantel y el triple de ilusión encaramos la nueva temporada para seguir acompañándote de 7 a 9 de la mañana.